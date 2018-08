Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dišeča poletna sladica. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Marelice v vaniljevi omaki

Postrežemo s sladoledom ali smetano

14. avgust 2018 ob 08:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: približno 20 zrelih marelic, 2 stroka vanilje, 15 dag sladkorja, 3 žlice ruma, limeta, nekaj vejic sveže mete, vaniljev sladoled.

Marelice operemo, razpolovimo in odstranimo koščice. Marelične polovice stresemo v kozico in jih prelijemo z vodo. Dodamo oba vaniljeva stroka, sladkor, rum in na osmine narezano limeto. Zavremo in na šibkem ognju pokuhavamo približno deset minut, vmes ves čas mešamo z leseno kuhalnico. Odstavimo.

Oba vaniljeva stroka prerežemo in stržen postrgamo v sladico. Meto oplaknemo in nasekljamo ter potresemo po marelicah.

Postrežemo s sladoledom ali pa stepeno smetano.