Marinirane jagnječje zarebrnice s kolerabnim pirejem

Praznično kosilo

26. december 2017 ob 10:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Sestavine (za zarebrnice): jagnječje zarebrnice, sol in poper, rožmarin, gorčica, rdeča čebula, olje.



Zarebrnice očistimo žilic in jih začinimo s soljo ter poprom. Rožmarin nasekljamo, ga zmešamo z gorčico in nato z njim premažemo zarebrnice. V pekač narežemo rdečo čebulo, ki jo solimo, na čebulo pa postavimo zarebrnice in jih prelijemo z vrelim oljem. Vse skupaj pečemo v pečici 20−25 minut na 180 °C.

Sestavine (za kolerabni pire): 35 dag kolerabe, 2 velika krompirja, sol in poper, muškatni orešček, jogurt, 6 dag masla.



Kolerabo in krompir skuhamo v slanem kropu in ju pretlačimo. Pireju dodamo jogurt, maslo in muškatni orešček ter ga začinimo.

Sestavine (za cvetačo): 20 dag romanesco cvetače, jušna osnova, 2 dcl mleka, sol.



Jušno osnovo in mleko zavremo ter jima dodamo romanesco cvetačo. Vse skupaj kuhamo 5 minut, da je še čvrsta. Po želji lahko cvetačo še solimo.

Oddaja Dobro jutro (recept Lojzeta Čopa)