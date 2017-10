Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ko je buča kuhana, jo zmeljemo s kislo smetano, maslom, muškatnim oreškom, soljo in poprom. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Nadevana čebula z mletim mesom in skuto na bučnem pireju

Jesensko kosilo

8. oktober 2017 ob 09:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4 velike čebule, 24 dag mletega mesa, strok česna, svež drobnjak, sol, poper, 16 dag skute, jajce, 0,5 kg muškatne buče, muškatni orešček, šetraj, 12 dag kisle smetane, 5 dag masla, 20 dag pora, olje.

Čebulo olupimo in odstranimo sredico tako, da ostaneta dva ali trije ovoji. Mleto meso, jajce, skuto, sol, poper in drobnjak razmešamo in nadevamo v ovoj čebule, vse skupaj rahlo premažemo z oljem in 25 minut pečemo v pečici na 180 °C.

Muškatno bučo olupimo, odstranimo sredico in jo narežemo na kocke. Skuhamo jo v slanem kropu. Ko je buča kuhana, jo zmeljemo s kislo smetano, maslom, muškatnim oreškom, soljo in poprom. Por narežemo na kolobarje in ga prepražimo na olju skupaj s soljo.

Sa. J., Recept Lojzeta Čopa (oddaja Dobro jutro)