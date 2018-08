Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pravo poletno kosilo. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Nadevani paradižniki s testeninami po genovsko

Recept za štiri lačna usta

7. avgust 2018

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potrebujemo: 8 paradižnikov, 280 g špagetov, 200 g bazilike, 50 g pinjol, 50 g parmezana, sol, olivno olje.

Paradižnike na vrhu odrežemo in izdolbemo notranjost, jih posolimo, obrnemo in pustimo, da izpustijo odvečno tekočino. Med tem v blenderju zmešamo 150 g bazilike, pinjole, parmezan in oljčno olje.

Nastalo zmes pomešamo s kuhanimi in ohlajenimi testeninami. Vse skupaj nadevamo v paradižnik in postrežemo.

Sa. J., recept Tomaža Bevčiča (oddaja Dobro jutro)