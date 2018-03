Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 9 glasov Ocenite to novico! Ana Roš je najbolj prepoznavno slovensko kulinarično ime ta hip. Foto: Reuters

Naj slovenske restavracije so Gostilna pri Lojzetu, Ošterija Debeluh in Hiša Franko

Prireditev na Gradu Fužine

Na prireditvi The Slovenia Restaurant Awards, so razglasili najboljše slovenske restavracije po mnenju strokovne komisije in javnosti. Dobili smo pet regijskih zmagovalk in tri nacionalne.



Tako smo dobili najboljše restavracije v naslednjih regijah - vzhod (Hiša Denk), jug (Ošterija Debeluh), zahod (Hiša Franko), sever (Gostilna Krištof), Ljubljana in osrednja Slovenija (Restavracija Strelec).

Imenovali so tudi "nacionalni top 3", najboljše tri restavracije, ki so jih označili kot ambasadorje slovenske kulinarike: Hišo Franko, Ošterijo Debeluh in Gostilna pri Lojzetu.

Podelili so tudi nagrado "vox populi" - restavracija, ki je najbolj premamila brbončice javnosti, je Galerija okusov.

Razglasitve sta se udeležili tudi direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak in kuharska mojstrica Ana Roš iz Hiše Franko, lanska skupna zmagovalka.

V letošnjem izboru je sicer sodelovalo 165 slovenskih restavracij.

