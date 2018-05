Najboljši somelje v Sloveniji je Martin Gruzovin

Zahtevno državno tekmovanje

9. maj 2018 ob 17:32

Dobrovo v Brdih - MMC RTV SLO, STA

Na tekmovanju za najboljšega someljeja Slovenije 2018 je zmagal Martin Gruzovin iz vinske kleti Guerrila, ki bo za Slovenijo nastopil na svetovnem prvenstvu v Belgiji prihodnje leto.

Tekmovanja v Vili Vipolže se je tokrat udeležilo sedem tekmovalcev.

V finalu državnega prvenstva sta poleg poznejšega prvaka nastopila še Valentin Bufolin in Nataša Kimovec, preostali polfinalni tekmovalci pa so bili še Blaž Draksler, Kole Kostadinov, Nik Ražman in Rok Ražman, je pojasnil predsednik Društva za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije Ivan Peršolja.

Na državno tekmovanje so se lahko prijavili le kandidati, ki so uspešno opravili izobraževanje po predpisanih programih in opravljajo someljejsko delo.

Pisni in praktični del tekmovanja

V dopoldanskem tekmovalnem delu so udeleženci letošnjega državnega prvenstva najprej opravili zahtevno pisno preverjanje znanja, ki je v 72 vprašanjih zaobjelo znanja s področja vinogradništva, vinarstva in someljejske stroke.

Sledila sta opisna degustacija dveh vin in test spajanja vina in hrane, v praktičnem delu tekmovanja pa so morali pokazati veščine strežbe z dekantiranjem vina. Tekmovalci so se tako že v prvem delu tekmovanja seznanili z načinom preverjanja znanj, ki je programsko usklajen z zahtevami svetovnega združenja ASI in enoten za največja tovrstna tekmovanja, in si tako pridobili dragocene strokovne izkušnje.

Zanimanje za ta znanja se veča

Trije najboljši so se pred komisijo in obiskovalci znova predstavili v popoldanskem delu prireditve. Vsak je v samostojnem nastopu opravil degustacijo dveh slovenskih belih in dveh tujih rdečih vin ter prepoznavanje petih žganih pijač, popravek napak v vinskem listu, podal ustrezne predloge za spajanje hrane in vina ter prikazal dekantacijo in strežbo vina.

V društvu po besedah Peršolje z zadovoljstvom ugotavljajo, da se zanimanje za someljejska znanja v zadnjih letih vidno veča. Pomemben prispevek k dvigovanju kulture uživanja vin v Sloveniji pomenijo tudi strokovna izobraževanja. V društvu so letos že uspešno izpeljali in končali tečaj prve in druge stopnje, potekajo pa že priprave na najzahtevnejši tečaj tretje stopnje, ki naj bi ga predvidoma izvedli jeseni.

T. H.