Namaz s skuto in ostrigarji

Obilno jih začinimo s peteršiljem

5. september 2018 ob 09:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 50 dag ostrigarjev, 40 dag zrnaste skute, 2 čebuli, šopek peteršilja, 2 žlici olivnega olja, žlička origana, 3 žlice kisle smetane, sol, poper.

Ostrigarje očistimo in nasekljamo. Čebulo olupimo, peteršilj oplaknemo in oboje nasekljamo. V kozici segrejemo olivno olje, dodamo čebulo, jo popražimo in dodamo še ostrigarje.

Ko voda, ki jo izpustijo gobe, povre, ostrigarje začinimo s soljo, poprom in origanom. Odstavimo in vmešamo peteršilj. Skuto pretlačimo z vilicami, zmešamo s kislo smetano in z mlačnimi ostrigarji.

Dosolimo in po želji dodamo malo nasekljane slanine ali pršuta. Postrežemo z opečenim kruhom ali s pečenim krompirjem.