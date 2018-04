Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 10 glasov Ocenite to novico! Iz malin lahko pripravimo osvežilno torto. Foto: EPA Dodaj v

Nepečena torta s skuto in malinami

Najprej zmeljemo piškote

12. april 2018 ob 10:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 250 g navadnih piškotov, 100 g masla, 6 listov želatine, 350 g malin, 150 g sladkorja, 500 g skute, sok in lupina limone, zavitek vaniljevega sladkorja, 400 ml smetane.

Piškote zmeljemo in jih zgnetemo z zmehčanim maslom. Piškotno maso nanesemo na dno s papirjem za peko obloženega modela, pogladimo in pustimo v hladilniku, da se strdi. Medtem ločeno namočimo po tri liste želatine. Maline očistimo, pretlačimo, jih zmešamo s 50 g sladkorja in vmešamo prvo polovico želatine.

Maso damo na hladno za 30 minut. Zmešamo skuto, limonov sok in lupino, preostali sladkor in vaniljev sladkor, nato pa v maso vmešamo še preostalo želatino in ohlajamo 20 minut. Ko se začne masa strjevati, vanjo previdno vmešamo stepeno smetano. Skutno kremo nanesemo na tortno dno. Čez kremo prelijemo malinov pire in ga z metlico previdno vmešamo v kremo. Hladimo približno tri ure. Torto nato ločimo od modela, odstranimo obod in okrasimo s smetano in celimi malinami.

C. R.