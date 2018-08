Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Krompir pripravimo s papriko in olivami, za okus pa dodamo tudi feta sir. Foto: EPA Dodaj v

Pečen krompir s papriko in olivami

Vročo jed potresemo z nasekljano feto in olivami

8. avgust 2018 ob 08:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag mesnate paprike, 1 kg krompirja, 3 čebule, 2 stroka česna, 1 vejica rožmarina, 1 žlička mediteranske začimbne mešanice, 4 dl jušne osnove, 10 dag fete, 10 dag črnih in zelenih oliv, olivno olje, sol, poper.

Papriko očistimo, narežemo na trakove. Česen in čebulo narežemo na kolobarje.

Krompir olupimo in narežemo na četrtine ali osmine. Papriko, čebulo, česen in krompir zmešamo z nasekljanim rožmarinom in mediteranskimi začimbami. Solimo, popramo in stresemo v večji pekač. Zalijemo z jušno osnovo in pokapamo z oljem. Postavimo v pečico, ogreto na 200 stopinj Celzija, in pečemo 35-45 minut. Vročo jed potresemo z nasekljano feto in olivami.