Pečen krompirček z olivami

Pečemo ga z nepogrešljivim rožmarinom

16. februar 2018 ob 09:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 5 strokov česna, 1,2 kg mladega drobnega krompirčka, vejica rožmarina, 5 žlic olivnega olja, 20 dag zelenih in črnih oliv brez koščic, 1 dl belega vina, sol, poper.

Krompir ostrgamo, operemo in osušimo s krpo. Pečico ogrejemo na 200 stopinj C. Krompir stresemo v večjo nepregorno posodo (ki naj bo dovolj velika, da bo ves krompir v eni plasti).

Potresemo ga z rožmarinom in grobo nasekljanim česnom ter pokapamo z oljem. Solimo, popramo in zmešamo. Postavimo v ogreto pečico in pečemo približno pol ure, vmes pa krompir večkrat pretresemo.

Nato posodo s pečenim krompirjem postavimo na štedilnik, dodamo olive in prilijemo vino. Odstavimo, ko vino izpari. Po želji krompirček potresemo s popraženo panceto ali slanino.