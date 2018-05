Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sladico lahko okrasimo z oreščki po lastnem okusu. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Pesin sladoled

Ideja za okusno sladico

14. maj 2018 ob 08:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: pesa, banane, kakav.



Olupljene in na koščke narezane banane zamrznemo. Nato jih vzamemo iz zamrzovalnika, počakamo, da se malenkost omehčajo, in do gladkega zmiksamo s koščki pese.

Dodamo kakav, okrasimo in postrežemo.

K. Ši., Jasmina Kozina Praprotnik (oddaja Dobro jutro)