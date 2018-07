Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Ko se juha nekoliko ohladi, vmešamo smetano in spet pogrejemo. Foto: BoBo Dodaj v

Peteršiljeva juha z drobnjakom

Juho pretlačimo in začinimo s soljo in poprom

24. julij 2018 ob 08:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 60 dag peteršiljevih korenin, 1 čebula, 1 žlica masla, 1 liter jušne osnove, 1 dl smetane, sol, poper, drobnjak.

Peteršiljeve korenine ostrgamo, operemo in narežemo na kolesca. Čebulo olupimo in narežemo na kolobarje. Na maslu popražimo čebulo, prilijemo vročo jušno osnovo in zavremo. Dodamo narezane peteršiljeve korenine in kuhamo približno 10 minut, da se zmehčajo. Odstavimo in počakamo, da se juha nekoliko ohladi.

Vmešamo smetano in še enkrat pogrejemo, vendar ne zavremo. Juho pretlačimo in začinimo s soljo in poprom. Potresemo z nasekljanim drobnjakom.