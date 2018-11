Zeleno narežemo na večje kose. Foto: EPA Dodaj v

Pire iz zelene in krompirja

Postrežemo k mesu ali jajcem

17. november 2018 ob 09:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 70 dag gomoljaste zelene, 50 dag krompirja, 5 dag masla, približno 1,5 dl mleka ali smetane, sol.

Zeleno in krompir dobro operemo in olupimo. Oboje narežemo na večje kose.

V lonec prilijemo toliko vode, da je zelenjava pokrita, solimo, zavremo in skuhamo do mehkega. Odcedimo in pretlačimo.

Najprej vmešamo maslo, potem postopno prilivamo toplo mleko oziroma smetano, da dobimo pire željene gostote. Dobro razmešamo z metlico. Postrežemo k mesu ali jajcem.