Piščančja solata na francoski način

Lahko kosilo za vroče dni

2. junij 2017 ob 12:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 250 g piščančjega fileja, 0,3 dl oljčnega olja, 1 žlica dijonske gorčice, gorčična semena po okusu, 1 žlica kisa, šopek zelišč, porovi kalčki, 2 jajci, sol, poper, 200 g mešane sveže solate, 50 g popečenega kruha.



Solato očistimo in operemo. Piščančji file skuhamo v slanem kropu, ki smo mu dodali jušno zelenjavo (čebula, korenje, zelena, peteršilj …).

Kuhan piščančji file ohladimo, ga na tanko narežemo in prelijemo s pripravljeno omako iz oljčnega olja, gorčice in kisa. Mariniranega piščanca serviramo na solato. Kuhana jajca dekorativno narežemo in položimo na meso.

Vse skupaj posujemo z zelišči in porovimi kalčki. Zraven postrežemo popečene kruhke.

A. K., Matjaž Cotič (oddaja Dobro jutro)