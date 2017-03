Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Solato začinimo s kaprami in rožmarinom. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Piščančja solata s paradižnikom

In zeliščno-majonezni preliv

6. marec 2017 ob 13:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 40 dag piščančjega fileja, 40 dag drobnega paradižnika, 20 dag mešane zelene solate, 1 dl solatne majoneze, 10 v olju vloženih inčunovih filejev, žlica kaper, olivno olje, rožmarin, sol.

Meso oplaknemo, natremo s soljo in rožmarinom ter z obeh strani dobro opečemo na malo olja. Ko se ohladi, ga tanko narežemo.

Solato očistimo, paradižnike prerežemo. Majonezo zmešamo z odcejenimi in nasekljanimi inčunovimi fileji in nasekljanimi kaprami. Trakove piščančjih filejev, paradižnik in solato prelijemo z majonezo in zmešamo.

Takoj postrežemo.