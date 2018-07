Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nenavadna, a okusna kombinacija ‒ perutničke z borovnicami. Foto: MMC RTV SLO/Marjetka Nared Dodaj v

Piščančje perutničke z borovnicami

Za še boljši okus na koncu dodamo smetano

27. julij 2018 ob 10:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: približno 12 piščančjih perutničk, 2 stroka česna, 2 žlici masla, 3 šalotke, rožmarin, 2 dl rdečega vina, 30 dag borovnic, 1 dl smetane za kuhanje, 2 žlici oljčnega olja, sol, poper.

Borovnice preberemo. Stisnjen česen, sol, poper in olje zmešamo in pomažemo perutničke. Mariniramo vsaj eno uro. Maslo segrejemo, dodamo perutničke in jih opečemo z vseh strani.

Dodamo na četrtine narezane šalotke, potresemo z žličko rožmarina in kmalu prilijemo vino. Pokrijemo in na šibkem ognju dušimo približno pol ure. Vmes večkrat polijemo s sokom od pečenja ali po potrebi zalijemo z malo jušne osnove.

Nekaj minut, preden odstavimo, dodamo borovnice, začinimo ter vmešamo smetano.