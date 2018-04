Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pito premažemo s stepenim jajcem in posujemo s semeni sezama. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Pita z zeleno špinačo in rdečo lečo

Ideja za okusno kosilo

8. april 2018 ob 10:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: zavitek listnatega testa, 250 g zamrznjene špinače ali ustrezno sveže, 200g kremnega sira, 0,5 l mleka oz. po potrebi, 2 jajci, 2 stroka česna, sol, poper, 100 g rdeče leče, 1 stepeno jajce za premaz, semena sezama za posutje.



Odtaljeno špinačo dobro premešamo s kremnim sirom, mlekom, jajci in vsemi ostalimi začimbami. Dodamo rdečo lečo. Dobiti moramo bolj tekočo zmes, ker se leča med peko napne.

Okrogel namaščen model za pito obložimo z testom, ki naj gleda vsaj 2cm čez rob. Na večih mestih ga prebodemo z vilico. Zlijemo nanj nadev. Iz drugega dela testa izrežemo krog odgovarjajoče velikosti in ga na sredini križno zarežemo. Pokrijemo z njim nadev. S testom, ki gleda čez rob oblikujemo malo višji rob (plisiramo) in ga zapognemo, da nam nadev ne bo uhajal. V sredini, kjer imamo križno zarezo, razpremo testo, da se vidi nadev.

Premažemo s stepenim jajcem in posujemo s semeni sezama. Z zobotrebcem na več mestih prebodemo. Pečemo na 200 °C približno pol ure oz. do zlato rumene barve. Rahlo ohlajeno razrežemo in ponudimo.

K. Ši., Metka Paragi (oddaja Dobro jutro)