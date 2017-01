Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Te pogačice presenetijo zelo, ker repa v njih zapleše z makom v nebo. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pogačice z repo in makom

Pečemo do zlato rumene barve

11. januar 2017 ob 11:19

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sestavine: 6 - 8 debelejših listov vlečenega testa (ali ga pripravimo sami), 10 dag stopljenega masla.



Za nadev: 2 naribani repi, 50 dag sveže skute, 2 rumenjaka, malo soli, 1/2 skodelice sladkornega sirupa, 2 dl kisle smetane, 10 dag sladkorja ali drugega ustreznega sladila, 1 vanilin sladkor, sok ene limone.



Za premaz: 10 dag mletega maka, 3dl kisle smetane, 1 rumenjak.



Naribano repo kratko prevremo v rahlo osoljeni vodi (5 minut). Dobro speremo pod tekočo vodo in ožamemo odvečno tekočino. Ohlajeno in odcejeno repo premešamo z vsemi ostalimi sestavinami, razen maka, v gost nadev.

List testa poškropimo z malo vode in premažemo s stopljenim maslom. Na eno stran testa (vsaj 5 cm od roba) po kupčkih naložimo nadev, posujemo z makom in vse skupaj zvijemo. Na ne namazanih mestih naredimo vdolbine in tam prerežemo.

Vse kose naložimo v namaščen pekač. Obilno prelijemo s kislo smetano v katero smo vmešali rumenjak. Pečemo na 200 stopinj Celzija do zlato rumene barve.

T. H., oddaja Dobro jutro (recept Metke Paragi)