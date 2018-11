V vrelo slano vodo zakuhamo polento in mešamo, da se zgosti. Foto: BoBo Dodaj v

Polenta z zelenjavo v pečici

Potresemo z naribanim sirom

23. november 2018 ob 09:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 enota polente, 3 enote vode, olje, 2 žlici čebule, 20 dag korenčka, 20 dag brstičnega ohrovta, 1 jajce, 2 žlici kisle smetane, sol, 10 g naribanega sira.

Na olju zarumenimo sesekljano čebulo, dodamo na drobno narezano korenje in brstični ohrovt, solimo, po potrebi zalijemo z malo vode in dušimo približno 10 minut.

V vrelo slano vodo zakuhamo polento in mešamo, da se zgosti. Takoj jo zlijemo v namazan in s papirjem za peko obložen pekač in na polento položimo dušeno zelenjavo.

Polento in zelenjavo prelijemo z mešanico jajca in kisle smetane ter potresemo z naribanim sirom. Pečemo v pečici, ogreti na 200 stopinj, 20 minut. Ponudimo kot prilogo ali kot samostojno jed s solato.