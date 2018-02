Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Pražen krompir lahko pripravimo tudi s slanino in jajci. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Pražen krompir z jajci in slanino

Pražen krompir nekoliko drugače

7. februar 2018 ob 08:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 700 g bolj drobnega krompirja, 100 g slanine, 2 žlici masla, 4 jajca, pol šopka drobnjaka, pol žličke mletega rožmarina, sol, poper, mleta sladka paprika.



Krompir operemo in celega (neolupljenega) skuhamo. Ohlajenega olupimo in narežemo na rezine. Slanino tanko narežemo in jo v večji ponvi popražimo na maslu. Dodamo narezan krompir, potresemo z rožmarinom in pražimo približno 10 minut.

Začinimo s soljo, poprom in sladko papriko. Na krompir vlijemo razžvrkljana jajca in ga na močnem ognju pražimo ter mešamo še toliko časa, da jajca zakrknejo. Potresemo z nasekljanim drobnjakom. Zraven postrežemo solato.

C. R.