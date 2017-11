Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Lignje osolimo, ko so že ocvrti, sicer med cvrtjem preveč pokajo. Foto: Pixabay Dodaj v

Preprosti ocvrti lignji

Posolimo jih šele, ko so ocvrti

18. november 2017 ob 10:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag očiščenih lignjev, moka, olje za cvrtje, sol, limona.

Lignje narežemo na en centimeter široke kolobarje, lovke pustimo cele in jih osušimo na krpi. Kolobarje in lovke povaljamo v moki in jih v vročem olju rumeno ocvremo. Pazimo, da olje ni prevroče.

Ko začnejo pokati, jih pokrijemo, plamen zmanjšamo in tako pustimo še kakšno minuto.

Lignje osolimo, ko so že ocvrti, sicer med cvrtjem preveč pokajo. Po želji jih pokapamo z limonovim sokom in postrežemo s tatarsko omako.