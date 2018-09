Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Por narežemo na kolesca. Foto: BoBo Dodaj v

Puranji zrezki s porom in papriko

Zrezke natremo s soljo in poprom

6. september 2018 ob 09:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4 puranji zrezki, 2 rdeči papriki, 2 večja pora, timijan, 2 dl jušne osnove, nekaj žlic kisle smetane, olje, sol, poper.

Papriko in por očistimo. Por narežemo na kolesca, papriko na kvadratke.

Zrezke oplaknemo, osušimo ter natremo s soljo in poprom. Z obeh strani jih opečemo na vročem olju. Vzamemo jih iz ponve ter shranimo na toplem.

Na maščobo od pečenja stersemo por in papriko, popražimo in zalijemo z jušno osnovo. Dušimo nekaj minut, solimo in vmešamo kislo smetano.

Nazaj v ponev položimo zrezke, potresemo s timijanom, pokuhamo in odstavimo.

Postrežemo npr. z rižem.