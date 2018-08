Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Enostavni ribji polpeti. Foto: Getty Images Dodaj v

Ribji polpeti

Ideja za hitro pripravljeno kosilo

28. avgust 2018 ob 09:26

Ljubljana

Potrebujemo: pol kilograma svežega ribjega mesa brez kosti, maslo, namočen kruh, 2 jajci, 4 žlice parmezana, drobtine, pol dl olivnega olja.

Ribje meso operemo v zelo mrzli, osoljeni vodi, odcedimo, osušimo, zrežemo na koščke in ožmemo. Dodamo zmehčano maslo, pod pipo s toplo vodo namočen in ožet kruh, jajci in parmezan. Soliti ni treba.

Dobro premešamo, naredimo majhne zrezke, jih povaljamo v presejanih drobtinah in na obeh straneh počasi opečemo.

Sa. J., recept Emlilije Pavlič (oddaja Dobro jutro)