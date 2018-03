Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na ričoto naribamo svež hren in parmezan. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Ričota s svežim hrenom

Okusna jed iz kuhanega ješprenja

24. marec 2018 ob 08:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Sestavine za 4 osebe: 200 g ješprenja, 2 žlici olivnega olja, 30 g dimljene slanine v kosu, 50 g dimljene vratovine, 2 manjša korenčka, 30 g gomoljne zelene, 1 manjša čebula, 1 dl smetane za kuho, svež hren, parmezan, sesekljan peteršilj, majaron, poper.

Ješprenj najprej z vročo vodo speremo in ga nato kuhamo 20 minut, nato menjamo vodo in pustimo čez noč. Odcedimo vodo in damo ješprenj v hladilnik. V ponvi prepražimo čebulo, dodamo na kocke zrezan korenček in ga skupaj s čebulo podušimo.

Dodamo še slanino, vratovino, narezano na kocke, in ješprenj, zalijemo s smetano in začinimo. Prevremo tri minute. Na krožnik damo motovilec ali rukolo in pokapljamo z bučnim oljem. Dodamo ričoto, nanjo naribamo svež hren in po želji dodamo parmezan ter serviramo.

Oddaja Dobro jutro