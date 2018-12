Potrebujemo 50 dag velikih šampinjonov. Dodaj v

Šampinjoni v parmezanovi srajčki

Še vroče šampinjone postrežemo s skutno pomako

2. december 2018 ob 17:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 50 dag velikih šampinjonov, 5 dag naribanega parmezana, 2 jajci, približno 8 žlic drobtin, moka, olje za cvrtje, 1 šopek drobnjaka, nekaj vejic peteršilja, 2 žlici kisle smetane, 20 dag skute, sol, poper.

Skuto, kislo smetano, nasekljan peteršilj in nasekljan drobnjak zmešamo. Začinimo s soljo in poprom ter postavimo v hladilnik.

Šampinjone očistimo. Parmezan in drobtine zmešamo. Jajci razžvrkljamo in solimo. Gobe najprej povaljamo v moki, nato v jajcu in na koncu v mešanici drobtin in parmezana.

Ocvremo jih v vročem olju in polagamo na kuhinjski papir. Še vroče postrežemo s skutno pomako.