Foto: Pixabay

Šampinjoni z orehi

Jed zapečemo v vroči pečici in postrežemo

18. oktober 2017 ob 11:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 10 večjih šampinjonov, pol šopka peteršilja, šopek drobnjaka, 10 dag nasekljanih orehov, 2 žlici drobtin, rumenjak, mleko, 2 stroka česna, olivno olje, nekaj žlic naribanega parmezana, sol, poper.

Šampinjone očistimo in jim odrežemo bete. Bete, česen, orehe, peteršilj in drobnjak nasekljamo ter zmešamo. Vmešamo rumenjak, ki smo ga razžvrkljali z nekaj žlicami mleka.

Začinimo s soljo in poprom ter zmešamo. Klobuke zložimo v naoljen pekač in jih nadevamo. Potresemo jih z drobtinami in s sirom, pokapamo z oljem ter zapečemo v vroči pečici.