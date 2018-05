Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sladico okrasimo z vršički mete. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Sanje gozdne vile

Hitra in enostavna sladica

4. maj 2018 ob 08:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 100 g borovnic, 100 g malin, 100 g sira maskarpone, 100 g listnatega testa, 2,5 dl slaščičarske kreme, 1 vejica mete.



Pečeno listnato testo zdrobimo. Sir maskarpone stepemo, med stepanjem mu dodamo še slaščičarsko kremo in nasekljane lističe mete. V kozarček naložimo borovnice, posujemo z listnatim testom in nanj nabrizgamo del kreme. Dodamo maline in postopek večkrat ponovimo. Okrasimo z vršički mete.

K. Ši., Matjaž Cotič (oddaja Dobro jutro)