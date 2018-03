Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pletenica je kot nalašč za praznične dni. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Sladka velikonočna pletenka z rozinami in mandlji

Praznična sladica

31. marec 2018 ob 11:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Potrebujemo: 750-800 gramov pšenične moke, 2/3 svežega kvasa, 100 gramov masla, 350 ml mleka, 3 rumenjaki, ½ čajne žličke soli, 6 žlic sladkorja, 1 čajna žlička medu ali sladkorja, 3-4 žlice ruma, limonina lupinica ene limone, 1-2 pesti rozin.

Rozine namočimo v toplo vodo za 30-60 minut. Mleko segrejemo do toplega. V polovico vmešamo čajno žličko medu/sladkorja in nadrobimo kvas, ga pokrijemo s krpo in pustimo vzhajati vsaj 10–15 minut. V drugo polovico narežemo maslo in dodamo sladkor ter počakamo, da se v mleku počasi stopita.

Moko presejemo in v sredini naredimo luknjo. V moko ob njej najprej vmešamo vzhajan kvas. Nato vmešamo sol in nazadnje še stopljeno maslo v mleku in rumenjake, limonino lupinico, rum ter odcejene rozine. Testo zgnetemo. Nastalo testo bo dokaj lepljivo, kar naj vas ne prestraši, takšno namreč mora biti. Testo pokrijemo in pustimo vzhajati na toplem slabo uro.

Testo razdelimo na tri dele in iz njih naredimo daljše svaljke premera približno 2 cm. Na enem koncu jih sprimemo skupaj in spletemo kito. Zvijemo jo v krog. Kito pustimo vzhajati dobre pol ure, da se prostorninsko podvoji in vzhaja.

Za premaz: 1 jajce, 2 žlici vode, pest mandljevih lističev.

Med vzhajanjem začnemo segrevati pečico na 200 stopinj in med tem časom premažemo pletenko z jajcem, ki smo ga zmešali z vodo. Pletenko potresemo z mandljevimi lističi. Vzhajano pletenko položimo v segreto pečico in jo pečemo 15 minut, nato pa temperaturo znižamo na 180 stopinj in jo pečemo nadaljnjih 35-40 minut.

Pečeno pletenko pokrijemo z vlažno krpo, da se njena skorja omehča.

Oddaja Dobro jutro (recept Ane Žontar Kristanc)