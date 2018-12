Testenine z makom. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Sladke testenine z makom

Recept Metke Paragi

12. december 2018 ob 08:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potrebujemo: 500g testenin, najbolje širokih rezancevm 150g mletega maka, 1dl mleka, 2,5dl sladke smetane, 4 žlice medu oz. sladila po želji, 1 vanilin strok, šilce ruma, pest suhih brusnic namočenih v vodi.

Kuhamo:

V mešanici mleka in smetane prevremo mak in brusnice. Dodamo med, vanilin strok in limonin sok. Vse skupaj še enkrat prevremo in dodamo mleko po potrebi.

Testenine skuhamo po navodilih proizvajalca.

Tople testenine prelijemo s pripravljeno sladko omako, posujemo s suhim mletim makom ter postrežemo.

Več receptov na dobrojutro.rtvslo.si.

D. S., recept Metke Paragi (oddaja Dobro jutro)