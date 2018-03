Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Glavni gastronomski adut območja so idrijski žlikrofi, ki so na ravni Evropske unije zaščiteni kot zajamčena tradicionalna posebnost. Foto: BoBo VIDEO Idrijsko-cerkljanske trad... Dodaj v

Slovenija kandidira za evropsko gastronomsko regijo 2021

Idrijsko-cerkljanske tradicionalne jedi

21. marec 2018 ob 18:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenija s svojimi tradicionalnimi jedmi z vseh koncev dežele kandidira za naslov evropska gastronomska regija 2021. Do konca maja mora pripraviti gradivo, mednarodna komisija pa bo ocenila, ali bomo med desetimi nagrajenimi regijami.

V strategiji razvoja gastronomije, sprejeti pred dvanajstimi leti, so Slovenijo razdelili na 24 gastronomskih regij z značilnimi in prepoznavnimi lokalnimi jedmi. Ena izmed regij je Idrijsko-Cerkljanska.

Tradicionalne jedi na Idrijsko-Cerkljanskem so preproste in pripravljene iz sestavin, pridelanih na vrtu ali nabranih v naravi. Katere jedi so najznačilnejše za to območje, je naštela Polona Kavčič z Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije. "Idrijski žlikrofi, karaževc, šebreljski želodec, smukavc, zeljševka, luštrejkavca, majhne slane patičke ..."

Glavni gastronomski adut območja so idrijski žlikrofi, ki so na ravni Evropske unije zaščiteni kot zajamčena tradicionalna posebnost. Poleg samih jedi pa so za promocijo in prepoznavnost pomembne njihove zgodbe. "Tudi te imamo, treba jih je pravilno oblikovati in interpretirati, kjer imamo še veliko rezerv," je povedala Kavčičeva.

Po lokalnih jedeh povprašujejo predvsem naročeni gostje in skupine, je potrdil vodja kuhinje v gostišču Gačnk v Logu pri Cerknem, Blaž Peternel.

In od kod izvira ime zeljne juhe smukavc? "Ker so se smukali zeleni zunanji listi od zelja," je pojasnil Peternel.

Lahko pa se naredi tudi iz radiča, špinače ali kopriv. Sicer pa ima Idrijsko-Cerkljanska še veliko možnosti za nadaljnji razvoj gastronomije in z njo povezanega turizma ter za več povezovanja med krajevnimi udeleženci.

Več v priloženem videu.

Nina Brus, Radio Slovenija