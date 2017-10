Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Agrumi so polni vitamina C. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Solata s puranom in agrumi

Polna vitaminov

21. oktober 2017 ob 11:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4 pomaranče, 2 grenivki, 15 dag motovilca, 1 glavica vitlofa, 30 dag puranjega mesa, 1 žlica masla, 2 žlici limoninega soka, kis, olje, ščepec sladkorja, sol, poper.

Pomaranče in grenivki olupimo ter odstranimo vso belo kožico. Motovilec in vitlof očistimo, operemo in vitlof narežemo.

Puranje meso oplaknemo, narežemo na trakove in popečemo na maslu. Solimo, popramo. Limonin sok ter nekaj žlic kisa in olja razžvkrljamo, začinimo s soljo, poprom in ščepcem sladkorja.

Prelijemo sadje, motovilec in vitlof, zmešamo, dodamo še toplo puranje meso in postrežemo.