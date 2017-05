Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zamisel za poletno kosilo. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sotirana zelenjava na rikotinih žličnikih

Jed preseneti z okusom bezga

30. maj 2017 ob 13:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: sezonska zelenjava, sir rikota, kuhana šunka, beljaki, ostra bela moka, lupina in sok pomaranče, maslo, pinjole, bezeg in bezgov sok, parmezan, sol, poper.



Zelenjavo operemo, olupimo in narežemo na rezance, beluše pa na koščke, dolge 3 cm. Nato parmezan naribamo na večje koščke, naredimo krog na peki papirju in pečemo v pečici do zlato rumene barve.

Več receptov na dobrojutro.rtvslo.si.

Še toplega položimo na obrnjeno posodico, da dobimo obliko skodelice. V rikoto umešamo na drobno narezano šunko, beljake, ostro moko, očiščene drobne cvetove bezga, popopramo in solimo. Oblikujemo žličnike in jih kuhamo v vreli slani vodi na blagem ognju 5 minut.

Na maslu prepražimo pinjole, dodamo pomarančno lupino (rezance) in nekaj žličk bezgovega sirupa. Posebej na maslu prepražimo zelenjavo, posolimo in popopramo, dolijemo pomarančni sok in pomarančno lupino (rezance) ter pražimo 5 minut.

Kuhane žličnike nato odcedimo, položimo na posodice iz parmezana, prelijemo s praženimi pinjolami in obložimo s sotirano zelenjavo.

A. K., Lorena Huš (oddaja Dobro jutro)