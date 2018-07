Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jogurt in kremni sir zmešamo skupaj in postrežemo kot dodatek k juhi. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Špargljeva kremna juha s kruhom in kremnim sirom

Okusna špargljeva jed

23. julij 2018 ob 11:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 15–20 špargljev, 1 mlada čebulica, 1 bučka ali pest sveže špinače, žlica olja,1 strok česna ali tretjina čajne žličke česna v prahu, 1 liter vode ali juhe, 200–300 gramov starega kruha, 1 čajna žlička soli, bel poper po okusu, ščepec suhega peteršilja, 2–3 žlice jogurta, 1–2 žlice kremnega sira.

Čebulico narežemo na drobno. V posodo prilijemo žlico olja in na njej popečemo čebulo. Primešamo bučko in narezane šparglje ter pražimo minutko.

Dodamo namočem suh česen. Ko zadiši, prilijemo vodo in dodamo sol, poper, peteršilj ter kuhamo 10 minut. Dodamo nadrobljen kruh, kuhamo minutko in vsebino spasiramo. Po okusu dosolimo in prelijemo v krožnike.

Jogurt in kremni sir zmešamo skupaj in postrežemo kot dodatek k juhi.

K. Ši., Ana Žontar Kristanc (oddaja Dobro jutro)