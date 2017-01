Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Repna solata je prava 'vitaminska bomba'. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sveža zimska solata za odpornost

In rdeč nos bo le še bled spomin

12. januar 2017 ob 11:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 manjši repi, nastrgani na grobi strani strgalnika, 2 kosa nastrganega korenja, zelenje repe (če ga imate), sok rdeče pese, ščepec soli, ščepec popra, olivno ali bučno olje, kis, 2 stroka zdrobljenega česna, 2 dl kisle smetane.

Zraven se prileže kuhana ajdova kaša za posutje (po želji z malo bučnega olja in soljo), za okras lahko ocvremo rezine rdeče pese.

Polovico naribane repe namočimo v sok rdeče pese za 10 minut in odcedimo. Belo in "rdečo" repo prelijemo s kisom in oljem ter solimo in popramo. Na krožnik položimo zelenje repe.

Nanj naložimo pripravljeni solati in prelijemo s prelivom iz kisle smetane in zdrobljenega česna. Posujemo s kuhano ajdovo kašo.

A. K., recept Metke Paragi (Dobro jutro)