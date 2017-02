Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Meso narežemo na koščke, ga začinimo in z vseh strani opečemo na preostalem maslu. Postrežemo z bučno omako. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Svinjina v koščkih z bučo

Postrežemo z bučno omako

18. februar 2017 ob 09:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag svinjine, 40 dag očiščene buče, 1 rdeča čebula, 3 stroki česna, 5 žlic masla, 2 dl belega vina, 1 dl kisle smetane, sol, poper, mleta sladka paprika, 1 žlica nasekljanega pehtrana.

Na polovici masla popražimo na manjše kocke narezano bučo, na kolesca narezano čebulo in nasekljan česen.

Zalijemo z vinom (ali z jušno osnovo), začinimo s soljo, poprom in sladko papriko ter dušimo slabih 10 minut. Odstavimo in vmešamo kislo smetano in pehtran.

Meso narežemo na koščke, ga začinimo in z vseh strani opečemo na preostalem maslu. Postrežemo z bučno omako.