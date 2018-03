Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 11 glasov Ocenite to novico! Torto okrasimo po lastnem okusu. Foto: Pixabay Dodaj v

Torta z jagodami in jogurtom

Uporabimo sveže jagode

21. marec 2018 ob 09:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 3 jajca, 3 dag sladkorja v prahu, 3 dag navadnega sladkorja, 1 vaniljev sladkor, 8 dag moke, nastrgana lupina limone, 250 ml sladke smetane, 500 ml navadnega jogurta, 350 g svežih jagod, preliv za torte.

Jagode operemo in očistimo. Večje prerežemo na polovico. Rumenjake ločimo od beljakov. Sladkor v prahu in rumenjake penasto zmešamo, dodamo limonino lupino in vaniljev sladkor.

Beljake stepemo s kristalnim sladkorjem v trd sneg in dodamo k preostali masi. Nato dodamo še presejano moko in previdno zmešamo. Pečemo v tortnem pekaču na 180 stopinjah 20 minut. Za kremo trdo stepemo smetano, v drugi posodi pa z mešalnikom zmešamo jogurt in nato vanj ročno umešamo še smetano. Kremo vlijemo na ohlajen biskvit.

Po vrhu položimo na polovice prerezane jagode in prelijemo s prelivom za torte.