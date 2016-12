Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sladica je tudi prava paša za oči. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tortica Novoletne sanje

Silvestrski priboljšek

30. december 2016 ob 14:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Testo: 15 dag masla, 10 dag sladkorja v prahu, strok vanilje, sok in lupina 1 pomaranče, 4 jajca, malo pomarančnega likerja/ruma, 5 dag mletih mandljev, 7 dag temne čokolade, noževa konica kajenskega popra, žlica pravega kakava, 14 dag moke/koruznega škroba, 1/2 pecilnega praška, pest suhih brusnic.

Z električnim mešalnikom stepamo maslo in sladkor v prahu. Ločimo rumenjake od beljakov (stepemo sneg). Rumenjake vsakega posebej dodajamo maslu. Dodamo začimbe, druge sestavine in stopljeno čokolado ter kakav. Postopoma ob rahlem mešanju dodajamo moko, mandlje, na koncu še sneg in brusnice. Namastimo pekač in pečemo približno 45 minut pri 180 °C. Ohladimo na rešetki.

Za kremo: 250 g maskarponeja, 150 g kisle smetane, 2 žlici sladkorja v prahu, 1 limona (sok).

Za kremo zmešamo vse sestavine z mešalnikom v gladko kremo.



Za glazuro: 10 dag temne kakovostne čokolade, 10 dag masla, 3 žlice vode.



Za glazuro stopimo v vodni kopeli čokolado in maslo.

Ohlajeno pecivo dvakrat prerežemo in vsako plast rahlo namočimo s sokom granatnega jabolka, ki nam je ostal. Namažemo s kremo in vsako plast kreme posujemo še s semeni granatnega jabolka. Zložimo skupaj in prelijemo s čokolado in okrasimo s semeni ter sladkimi okraski z domišljijo in po želji.

K. S., Oddaja Dobro jutro (recept Metke Paragi)