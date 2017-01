Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slastno brez sladkorja. Foto: Jakob Polajžer/Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vaniljeva tortica z borovnicami in lešniki v skladu s ketonsko dieto

Malo ogljikovih hidratov, veliko maščob

18. januar 2017 ob 14:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za testo za štiri tortice: 100 g masla, 4 jajca, 4 velike žlice mletih mandeljnov, 1 žlica sukrina Melis, malo soli. Sestavine za vaniljevo kremo: strok vanilje, 4 dl smetane za stepanje, 100 g mascarponeja, 2 žlici sukrina Melis, 4 rumenjake, 1 listič želatine, 2 dl stepene sladke smetane. Za dekoracijo in obložitev potrebujemo 3 vejice sveže mete ali melise, 50 grobo sekljanih lešnikov, 150 g borovnic.



Za testo najprej ločimo rumenjake in beljake, iz beljakov stepemo čvrst sneg. Rumenjakom dodamo stopljeno maslo in sukrin ter jih penasto umešamo, dodamo k trdemu snegu skupaj z mletimi lešniki in mandeljni, počasi umešamo in dodamo kanček soli. V tortni model damo papir za peko in maso vlijemo v model. Pred peko model potresemo, da se masa enakomerno porazdeli. Pečemo v pečici pri 180 °C približno 20 minut. Vzamemo iz pečice ter ohladimo in izrežemo z modelom manjše tortice ali pripravimo večjo kar v modelu.



Vaniljevo kremo pripravimo iz sladke smetane, v katero damo strok vanilje, ki ga prerežemo po dolžini in z nožem postrgamo semena. Smetano s strokom vanilje in semeni vremo dobrih 5 minut. Posebej umešamo rumenjake s sladkorjem, iz smetane odstranimo strok vanilje in prilijemo rumenjakom ter hitro mešamo. To zmes zdaj vlijemo nazaj v kozico in pristavimo na štedilnik, mešamo do vretja, nato kremo odstranimo in ohladimo. Ohlajeni vaniljevi kremi dodamo del dobro premešanega mascarponeja, stepeno sladko smetano in želatino ter dobro premešamo.



Biskvit lahko polijemo z limonado, pripravljeno s sukrinom in sokom limone, nanj damo najprej jogurtovo kremo, nato še vaniljevo kremo in na koncu grobo sekljane lešnike ter sveže borovnice, okrasimo z listi mete ali melise in po želji s stepeno sladko smetano. Priporočam, da manjše tortice pustite v kalup in postavite v hladilnik za dobre pol ure. Večjo torto pa raje obložite, ko jo boste postregli. Večja torta naj bo v hladilniku vsaj 2 uri. Manjšo tortico dobimo iz kalupa z ogretim nožem, ki ga prej speremo pod vročo vodo in lepo ob steni kalupa obrežemo. Če nimamo kalupov in modelov, lahko pripravimo biskvit v pekaču ali sladico serviramo v kozarcu ali stekleni skledi.

A. K., Jakob Polajžer (iz oddaje Dobro jutro)