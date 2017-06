Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Zelenjavna juha s pečenim kifeljčarjem. Foto: Z vrta na mizo Piščančja jetrca s pečeno polento. Foto: Z vrta na mizo

Video: Zelenjavna juha s kifeljčarjem in jetrca s polento

Recepta iz oddaje Z vrta na mizo

24. junij 2017 ob 18:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: čebula, korenje, por, stebelna zelena, krompir kifeljčar, oljčno olje, sol, lovorjev list, timijan, stročji fižol, nadzemna koleraba, mladi grah, pski, peteršilj, koren petršilja, sveža bazilika.

V segreto posodo vlijemo oljčno olje, narežemo čebulo in jo stresemo v posodo. Narežemo in operemo korenje, por ter stebelno zeleno in dodamo v lonec. Osolimo, dodamo timijan, premešamo in zalijemo z vodo. Dodamo dva lovorjeva lista. Očistimo stročji fižol, olupimo in narežemo nadzemno kolerabo, narežemo pske, nasekljamo peteršilj in vse dodamo v juho. Olupimo še mladi grah in ga dodamo v juho. Pustimo, da rahlo vre 20 minut.

Vsak krompir posebej položimo na folijo, dodamo timijan, sol in prelijemo z oljčnim oljem. Folijo zavijemo in zavitke s krompirjem kuhati na žaru. Ko je kuhan, ga vzamemo iz folije in na žaru še popečemo.

Postrežemo: v skodelico nalijemo juho in vanjo položimo dva pečena kifeljčarja ter potresemo s svežo baziliko.

Piščančja jetrca s pečeno polento

Sestavine: piščančja jetrca, koruzni zdrob, sveži kozji sir, pski, sveži timijan, peteršilj, rdeča pesa, belgijski radič, treviso radič, oljčno olje, sol, kis, čebula.

Žar naoljimo z oljčnim oljem. Rdečo peso položimo s perjem vred na žar, da se odimi in speče. Belgijski radič prerežemo na pol in ga ravno tako položimo na žar, polijemo z oljčnim oljem. Tudi liste treviso radiča porazdelimo po žaru. Ko je radič pečen, ga prelijemo s kisom.

V osoljenem kropu pokuhamo narezane pske, dodamo timijan in vmešamo zdrob. Mešamo 15 minut, da se polenta skuha. Vmešamo nadrobljen sveži kozji sir. Polento vlijemo v kalup in počakamo, da se strdi. Nato jo prekucnemo na desko, narežemo in popečemo na žaru.

Na žaru spečemo cela piščančja jetrca. Nasekljamo petršilj in ga potresemo po jetrcih. Osolimo. Na lističe narežemo čebulo in jo prav tako spečemo na žaru.

Postrežemo; na krožnik položimo liste radiča, belgijski radič, polento, jetrca, čebulo in olupljeno rdečo peso.

Dober tek!

Primož Dolničar, Z vrta na mizo