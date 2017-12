Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kolač okrasimo s sladkorno glazuro in živopisanimi okraski. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Vzhajan adventni venček

Praznična sladica

25. december 2017 ob 10:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Sestavine za testo: pol kg bele moke, zavojček svežega kvasa, 2 dl toplega mleka, 100 g sladkorja v prahu, 3 jajca in 3 rumenjaki, 100 stopljenega masla, 1 vaniljev strok, sok in lupinica ene pomaranče, kardamom, pomarančni liker, 0,5 dl oljčnega olja, ščep soli.

Za nadev: dve pesti suhih namočenih fig, 150 g mletih lešnikov, nekaj celih lešnikov, lešnikovo maslo (lahko izpustite).

V mlačno mleko nadrobimo kvas, dodamo žličko sladkorja in žličko moke. Močno premešamo, da se kvas popolnima razpusti, in damo vzhajati na toplo za približno 10 minut ali toliko, da močno naraste.

V posodi z električnim mešalnikom stepamo jajca in sladkor do penastega. Dodamo olje, vaniljo, sol, sok in lupinico pomaranče, kardamom in pomarančni liker ter znova stepamo vsaj nekaj minut.

V moki napravimo vdolbino in vanjo vlijemo kvasno mešanico. Pričnemo počasi stepati in postopno dodajamo mešanico iz jajc. Stepamo vsaj 10 minut. Gladko testo, ki se lepi in je precej vlažno, damo vzhajati na toplo za približno eno uro.

Otoplimo maslo in ga ohladimo toliko, da je mlačno. V vzhajano testo postopno vmešamo maslo, mlete lešnike in fige ter znova stepamo vsaj 5 minut.

V namaščen model v obliki venca lahko na dno naložimo cele lešnike, čez položimo testo in vse skupaj pritisnemo in enakomerno razporedimo z roko.

Spet vzhajamo vsaj pol ure. Pečemo na 180 °C 35-45 minut. Med peko venček po 20 minutah pokrijemo z aluminijasto folijo. Ohlajenega prelijemo s sladkorno glazuro (skodelica sladkorja v prahu in toliko limonovega soka, da dobimo gosto tekočo zmes) in okrasimo po želji.

Oddaja Dobro jutro (recept Metke Paragi)