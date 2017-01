Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Priprava tajske variante pražene zelenjave. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zapečena zelenjava

Pečemo od 30 do 35 minut

2. januar 2017 ob 12:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag zelene kolerabe, 50 dag korenja, 50 dag bučk, 6 dl jušne osnove, pol šopka krebuljice, suha limonina lupina, maslo, 3 dag moke, 2 dl mleka, 5 dag parmezana, sol, poper.

Kolerabo olupimo, korenje ostrgamo, oboje zrežemo na rezine in kuhamo v jušni osnovi dobrih pet minut. Prihranimo tri dl jušne osnove. Bučke vzdolžno narežemo.

Na treh dag masla popražimo moko, prilijemo jušno osnovo in mleko, zavremo in na šibkem ognju kuhamo pet minut. Začinimo z limonino lupino, soljo, poprom in nasekljano krebuljico.

Zelenjavo kot strešnike naložimo v namaščen pekač, prelijemo z omako, potresemo s sirom in kosi masla. Pečemo 30-35 minut (200 stopinj).