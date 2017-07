Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kozarec lahko okrasite s koščki sadja ali zelišči. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zdrav koktajl za dobro jutro

Privoščite si zdrav zajtrk

10. julij 2017 ob 08:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za osvežilni brezalkoholni koktajl potrebujete: 1/2 banane, 4 liste mlade špinače, ščepec ingverja, 1 dl sveže stisnjenega pomarančnega soka in 1 cl limetinega soka.



Vse sestavine narežite in stresite v električni mešalnik. Prelijte v kozarec in okrasite z rezino pomaranče.

Sadno-zelenjavni koktajl si lahko sestavite tudi iz štirih listov zelene solate, enega kivija, 1/2 jabolka, ene žlice medu in ene pomaranče.

P. S., Draga Kepeš (oddaja Dobro jutro)