Za juho potrebujemo tudi 40 dag zelenjave (korenje, čebulo, kolerabo ...). Dodaj v

Zelenjavna juha s sojinimi kalčki

Za juho potrebujemo 5 dag sojinih kalčkov

3. december 2018 ob 09:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1,3 litra čiste zelenjavne ali mesne juhe, 40 dag mlade zelenjave (korenja, mlade čebulice, kolerabice ...), 10 dag steklenih rezancev, 5 dag sojinih kalčkov, 2 žlici sojine omake.

Steklene prozorne rezance približno deset minut namakamo v vreli vodi oz. jih pripravimo po navodilu na embalaži. Zelenjavo očistimo in narežemo na majhne koščke. Juho zavremo, dodamo zelenjavo in jo kuhamo deset minut.

Odstavimo in dodamo kalčke in steklene rezance. Začinimo s sojino omako in postrežemo.