Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zimski cmočki za hladne dni. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zimski cmočki

Cmočke najprej zapečemo, nato skuhamo

10. januar 2017 ob 15:04

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sestavine: 250 g mletega mesa, 2 skodelici moke, 1/2 skodelice vode, ščepec soli, ščepec popra, 2 žlički sekljanega svežega ingverja, 2 sekljana čilija ...

... 1,5 žlice sojine omake, 1 žlica oljčnega olja, 1 žlica koruznega škroba, 1 sekljana mlada čebula, pest sojinih kalčkov.

Za nadev vse razen vode in moke zmešamo v homogeno zmes. Za testo v ločeno posodo damo moko in polovico vode. Mešamo z leseno kuhalnico. Postopoma dodajamo vodo in mešamo. Ni nujno, da porabimo vso vodo. Testo gnetemo dokler ne postan gladko in nelepljivo. Pokrijemo in pustimo počivati v hladilniku 1 uro.

Ko je testo pripravljeno, naredimo majhne kroglice (3 - 4 cm) in zvaljamo. Na testo dodamo 1 žlico mešanice, ki smo jo predhodno pripravili in zapremo.

Cmočke, najprej zapečemo na vroči oljnati ponvi, nato pa dodamo 1dl vode, pokrijemo in zmanjšamo ogenj. Kuhamo približno 6 minut.

Postrežemo!

T. H., oddaja Dobro jutro (recept Blaža Ivanoviča)