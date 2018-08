Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 9 glasov Ocenite to novico! Njena starša sta bila profesionalna igralca odbojke. Njen oče Ramana je bil član indijske reprezentance, ki je leta 1986 na azijskih igrah osvojila bronasto nagrado. Foto: Reuters Sindhujeva velja za veliko zvezdnico v Indiji. Foto: Reuters Največja zaslužkarica ostaja Serena Williams. Foto: EPA Dodaj v

23-letna igralka badmintona, ki zasluži več kot številka ena svetovnega tenisa

Prihaja iz športne družine

27. avgust 2018 ob 13:42

New Delhi - MMC RTV SLO

Pusarla Venkata Sindhu je tista igralka badmintona, ki je na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru osvojila srebrno medaljo. Tako je postala ena izmed 28 indijskih atletov, ki se lahko pohvali z olimpijsko medaljo.

In prva, ki je osvojila srebrno medaljo. In če še niste slišali za njo, je razlog, ker je slavna predvsem doma.

Njena starša sta bila profesionalna igralca odbojke. Njen oče Ramana je bil član indijske reprezentance, ki je leta 1986 na azijskih igrah osvojila bronasto nagrado. Njena starejša sestra pa se je sprva ukvarjala z rokometom, nato pa je postala zdravnica. Čeprav sta bila starša profesionalna igralca odbojke, se je Pusarla odločila za badminton, saj jo je navdihnil uspeh Pullele Gopichand leta 2001 na odprtem prvenstvu Anglije.

Badminton je začela trenirati, ko je bila stara osem let. Osnov se je naučila na igriščih inštituta za inženirstvo in telekomunikacije v Secunderbadu. Nato pa je znanje dopolnjevala na badmintonski akademiji Gopichand. "Dejstvo, da je vsak dan točna in da se na treninge vozi 56 kilometrov od doma, je mogoče najboljši odsev njene volje, da doseže svojo željo, da postane dobra igralka badmintona," so nekoč zapisali v časopisu The Hindu.

Vedno večja ekonomska moč Indije in številno občinstvo sta dva dejavnika, ki sta ji zagotovila status ene izmed najbolje plačanih atletinj na svetu. 23-letnica je v obdobju enega leta (med junijem 2017 in junijem 2018) po podatkih spletne strani QZ zaslužila okoli 7,3 milijona evrov. Revija Forbes pa jo je uvrstila med sedmerico največjih zaslužkaric v svetu športa.

Večino denarja ji prinesejo pokroviteljske pogodbe z znamkami, kot je Gatorade. Ta jo je postavila za prvo ambasadorko znamke v Indiji. Potem pa so tu še pogodbe z Bridgestonom, Nokio in Panasonicom. Na dan zasluži na račun pokroviteljev okoli 153.000 evrov.

Še vedno korak za Sereno

S tem je po zaslužku krepko pred trenutno prvo igralko svetovnega tenisa Simono Halep iz Romunije (tudi favoritko za zmago na odprtem prvenstvu ZDA). Halepova je po poročanju revije Forbes lani zaslužila okoli 6,6 milijona evrov. Primerjava je toliko bolj nenavadna, ker velja tenis za enega najpopularnejših športov na svetu. Še več, Sindhujeva je z nagradami na turnirjih zaslužila več kot Serena Williams.

Sindhujeva je z zmagami zaslužila okoli 430.000 evrov, medtem ko je Williamsova zgolj okoli 53.000 evrov (sicer tudi zato, ker je bila odsotna 14 mesecev z igrišč zaradi rojstva hčerke). Sicer pa je Williamsova še vedno najbolje plačana atletinja, če se upoštevajo zgolj pokroviteljske pogodbe, saj na njihov račun zasluži okoli 15,5 milijona evrov.

K. K.