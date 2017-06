260 svatov, enolončnica in vsa ekipa Barcelone - poroči se Lionel Messi

Z Antonello imata dva sinova

28. junij 2017 ob 13:02

Rosario - MMC RTV SLO/STA

Poroka Lionela Messija in njegove dolgoletne partnerice Antonelle Roccuzzo v argentinskem mestu Rosario bo eden največjih družabnih dogodkov tega poletja.

Poroka bo potekala v noči s petka na soboto v hotelu Pullman, na njej pa se bo trlo znanih osebnosti iz sveta športa, nogometa in zabavne industrije.

Vsi soigralci v Rosariu

30-letni superzvezdnik Barcelone je na poroko povabil 260 gostov, med njimi bodo njegovi nogometni kolegi iz Barcelone - Gerard Pique z ženo Shakiro, kolumbijsko glasbeno ikono, Luis Suarez in Neymar. Celoten seznam svatov ni znan, a španski mediji poročajo, da bo v Argentino odletela celotna prva postava "blaugrane", torej 21 igralcev.

Je pa znano, da na seznamu povabljenih ni velikega tekmeca iz Reala Madrid, Cristiana Ronalda, ki je s portugalsko reprezentanco na pokalu konfederacij v Rusiji, prav tako na seznamu ni opaziti drugih igralcev "belega baleta", sicer najhujšega tekmeca katalonskega ponosa.

Priznana španska oblikovalka naredila obleko

Prikupna rjavolasa 29-letna nevesta bo na poroki oblečena v poročno obleko španske oblikovalke Rose Clara. Obleko so za svatbo pripeljali z letalom iz Barcelone. Oblikovalka je bila v preteklosti že zaslužna za poročne kreacije, ki so jih nosile Eva Longoria, Sofia Vergara in španska kraljica Letizia.

V hotelu bosta potekala civilni obred in poročna zabava. Messi je osebno ekipi kuharjev naročil, da pripravijo klasične argentinske specialitete, kot so enolončnica z zelenjavo in mesom locro, polnjeni žepki iz krhkega testa empanada ter značilna pečena govedina z drobovino, vampi, želodcem in ledvičkami.

Poostrena varnost

Za zabavo gostov bodo poskrbeli glasbeniki urugvajskih skupin Rombai in Marama s pevko Karino Tejeda, partnerko argentinskega nogometaša Sergia Aguera. Za varnost gostov v sicer precej nevarnem Rosariu bo zadolžena skupina v Izraelu izurjenih pripadnikov specialnih enot. Novinarji in mediji ne bo smeli motiti svatov, se jih je pa kar 155 akreditiralo za poročanje s poročnega obreda.

Številni v Argentini poroko Messija in njegove mladostne ljubezni po pomembnosti primerjajo s poroko legendarnega argentinskega nogometaša Diega Armanda Maradone, ko se je leta 1989 poročil s Claudio Villafane. A je bilo takrat na poroki kar petkrat več gostov, 1.200. Maradona vabila na Messijevo poroko menda ni dobil.

A. P. J.