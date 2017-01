2Cellos zavrnila Trumpa, njuna glasba ne bo odmevala v Washingtonu

Aprila zvezdniška čelista prihajata v Ljubljano

5. januar 2017 ob 20:07

Washington - MMC RTV SLO

Bliža se inavguracija 52. predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa, ki jo bo obogatila tudi glasba - to zagotovo ne bo tista slovensko-hrvaškega dua 2Cellos, saj sta fanta zavrnila povabilo.

Klasično izobražena violončelista Luka Šulić in Stjepan Hauser, znana po prepletanju klasične glasbe, rocka in popa, sta se zahvalila za povabilo in pojasnila, da imata v tem času neodložljive obveznosti, pišejo hrvaški mediji.

2Cellos sta prejela vabilo kot edina glasbenika iz tega dela Evrope.

Kdo bo zaigral na programu, ki bo spremljal prisego, še ni znano. Trumpovi sodelavci imajo namreč težave pri iskanju glasbenikov, ki bi bili pripravljeni nastopiti na prireditvi. Povabila naj bi iz različnih razlogov že zavrnili Celine Dion, Garth Brooks, Andrea Bocelli, Elton John ...

Aprila dva koncerta v Ljubljani

Kot sta Stjepan in Luka povedala za MMC pred koncertoma v Stožicah (7. in 8. aprila), se v primerjavi s preteklimi leti število njunih nastopov zmanjšuje. "Zadnjih pet let je bila norišnica. Sem mnenja, da moraš v življenju najti ravnotežje. Ni se nama treba več odzivati na vse ponudbe. To sva morala početi pet let, zdaj pa izbirava samo še najboljše ponudbe in tako se vse postavi na svoje mesto. Tako imaš tudi več energije za ustvarjanje," je povedal Šulić.

Ljubljanski koncert bo, poleg beograjskega, edina postaja priljubljenega dvojca v naši bližini v letu 2017, obenem pa gre za njun prvi arenski šov pri nas. Sestavljen bo iz dveh delov. Prvi del bodo sestavljale skladbe z novega albuma, ki ga bodo predstavili ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, drugi del pa bo vseboval njune največje uspešnice.

D. S.