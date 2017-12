Amber Heard in Elon Musk spet skupaj?

Par se je razšel avgusta

23. december 2017 ob 18:43

Los Angeles - MMC RTV SLO

Sta štiri mesece po razdrtju zveze Amber Heard in Elon Musk znova par? Videti je že tako, saj igralko in poslovnega magnata v teh dneh pogosto videvajo skupaj.

V četrtek sta bila tako 31-letna Heardova in 46-letni Musk na kosilu v restavraciji v Los Felizu, v slovo pa sta se najprej objela, nato pa še strastno poljubila, kar ni ušlo paparacem.

"Amber je povabila Elona v svojo najljubšo teksaško obedovalnico. V slovo sta se na hitrico poljubila. Nista pa spet skupaj," zagotavlja Daily Mailu vir blizu Muska.

Ali sta nekdanja zaljubljenca spet skupaj, se je sicer ugibalo že prejšnji mesec, ko sta bila opažena na zajtrku.

Par se je po letu dni zveze razšel avgusta, pri čemer naj bi bi bil glavni razlog natrpana urnika obeh. Zlasti Musk je kot direktor SpaceX-a in Tesle izjemno zaposlen in težko usklajuje zasebno življenje s poslovnim. Sta pa Musk in Heardova, nekdanja žena Johnnyja Deppa, tudi po koncu romance ostala v prijateljskih odnosih.

Amber ga je že dolgo vznemirjala

Musk je Heardovo snubil sicer še v času, ko je bila ona poročena z Deppom. Znanci so razlagali, da je popolnoma zatrapan v lepo biseksualno igralko, s katero sta leta 2013 celo zaigrala v filmu Mačeta ubija. Kljub temu da v filmu nista imela nobenih skupnih prizorov, niti se nista med snemanjem osebno spoznala, je Musku Amber padla v oči, zato je začel vztrajno pisariti režiserju Robertu Rodriguezu v upanju, da bi lahko on organiziral srečanje s poročeno igralko.

Po lanski umazani ločitvi od Deppa, med katero je ona igralca, s katerim je bila poročena le leto in pol, obtožila fizičnega in psihičnega nasilja, se je Heardova naglo zatekla v Muskov objem, romanco pa uradno potrdila aprila, ko je na Instagramu objavila skupno fotografijo, ki ni puščala nobenih dvomov, da sta par.

Še vedno jo ljubi

Ko sta se avgusta razšla, so rumeni mediji natolcevali, da se jo je preračunljivi Musk odkrižal, češ da jo je "prebral", da hoče le njegov denar, a je 12 milijard dolarjev težki poslovnež takoj posredoval.

"Mimogrede, samo da razjasnim ta medijski vihar - čeprav sva se z Amber res razšla, sva še vedno prijatelja, ostajava blizu in se ljubiva," je zapisal na Instagramu. "Razmerja na daljavo, ko imata oba partnerja intenzivne delovne obveznosti, so vedno težka, a kdo ve, kaj bo prinesla prihodnost," je še dodal in tako namignil na morebitno vnovično združitev.

Milijarder s strtim srcem

Musk je sicer novembra za revijo Rolling Stone spregovoril o svojem "strtem srcu" in kako trpi zaradi konca zveze z Amber. "Pravkar sem se razšel s svojim dekletom. Res sem bil zaljubljen in zelo je bolelo. No, bolj je ona razdrla zvezo z mano, kot sem jo jaz z njo, se mi zdi," je povedal.

"Če nisem zaljubljen, če nisem v resni zvezi, ne morem biti srečen. Nikdar ne bom srečen, če ne bom imel nekoga ob sebi. Da moram v posteljo sam, me ubija."

Musk je bil sicer med letoma 2000 in 2008 poročen s kanadsko pisateljico Justine Wilson, s katero ima pet otrok, leta 2010 pa se je poročil s 15 let mlajšo britansko igralko Talulah Riley. Januarja 2012 je prek Twitterja sporočil, da je zveze konec, a sta si leto dni in pol po ločitvi premislila in se poleti 2013 še drugič poročila. Leta 2014 je Musk nato še drugič vložil zahtevek za ločitev, a ga umaknil, marca 2016 pa je zahtevek za ločitev vložila ona in od oktobra lani je Musk uradno (spet) samski.

K. S.