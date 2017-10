Ameriška filmska akademija iz svojih vrst izključila Weinsteina

Članstvo mu je odvzela tudi Bafta

15. oktober 2017 ob 00:12,

zadnji poseg: 15. oktober 2017 ob 00:17

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška filmska akademija je iz svojih vrst izključila filmskega producenta Harveyja Weinsteina, ki ga je več hollywoodskih filmskih igralk obtožilo spolnega nadlegovanja.

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti, ki podeljuje oskarje, je sporočila, da je njen upravni odbor to odločitev sprejel z dvetretjinsko večino. Kot so poudarili, so proti Weinsteinu glasovali zato, da pokažejo svoje globoko nestrinjanje z nekom, ki ne spoštuje svojih kolegov, hkrati pa želijo sporočiti, da je obdobja tihega toleriranja spolnega nadlegovanja v filmski industriji konec.

Weinsteinova izključitev pomeni, da ne bo več mogel sodelovati pri nominacijah za oskarje in prejemanju nagrad. Weinsten je tako postal drugi član akademije, ki je izgubil članstvo v tej organizaciji (igralca Carmineja Caridija je leta 2004 to doletelo zaradi širjenja piratskih posnetkov). Weinsteinovi filmi so sicer prejeli kar 300 nominacij za oskarja in 81 nagrad.

Kot je znano, se je v preteklih dneh na Weinsteina zgrnil val obtožb o spolnih napadih na igralke v minulih treh desetletjih. Med drugim so se s svojo zgobo oglasile Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow in Rose Mc Gowan, ki ga je celo obtožila posilsta v hotelski sobi. Ameriška in britanska policija sta proti Weinsteinu že sprožili preiskavo.

Pred dnevi mu je članstvo odvzela tudi Britanska akademija filmskih in televizijskih umetnosti Bafta, navaja BBC.

B. R.