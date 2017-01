Amy Smart in Carter Oosterhouse dobila najlepše novoletno darilo - dojenčka

Poročila sta se pred petimi leti

2. januar 2017 ob 16:29

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška igralka Amy Smart in televizijski voditelj Carter Oosterhouse sta se na starega leta dan razveselila svoje prvorojenke. Hčerkico sta poimenovala Flora.

Presrečni par je na Instagramu objavil družinsko fotografijo iz porodnišnice. "Z navdušenjem oznanjava rojstvo male gospodične Flore. Rada te imava, bolj kot si lahko misliš, in komaj čakava, da izkusiva to potovanje," je zapisal 40-letni Oosterhouse.

Ameriški gledalci ga poznajo predvsem kot voditelja resničnostnih šovov in oddaj o prenovi in urejanju domovanj, svoj obraz in telo je že večkrat posodil tudi znanim blagovnim znamkam, kot sta Nivea in Gillette za oglaševalske kampanje, redno se uvršča tudi na sezname najbolj seksi slavnih.

"Kakšen čudovit način za vstop v novo leto," pa je dodala Smartova, ki je ob Ryanu Reynoldsu in Anni Faris nastopila v komediji Samo prijatelja, z Ashtonom Kutcherjem je zaigrala v filmu Učinek metulja, pojavila pa se je tudi v več televizijskih vlogah v serijah, kot so Mladi zdravniki in Felicity.

Par je se pred 215 svati poročil leta 2011, za zakon pa sta se odločila po enem letu razmerja.

T. H.